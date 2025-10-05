مئات الآلاف يتظاهرون في مدن أوروبية دعما للفلسطينيين

تظاهر مئات الآلاف في روما وبرشلونة ومدريد وغيرها من المدن الأوروبية دعما للفلسطينيين وللمطالبة بإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن ناشطين كانوا على متن أسطول مساعدات دولي اعترضه الكيان خلال إبحاره باتجاه سواحل غزة، إذ خرجت تظاهرات أقل حجما في دبلن ولندن حيث احتشد نحو ألف شخص على الرغم من دعوة الحكومة البريطانية إلى عدم التظاهر .

وفي روما شار نحو "مليون" متظاهر وفق المنظمين و250 ألفا وفق الشرطة في شوارع وسط المدينة وهم يهتفون "أوقفوا الإبادة"، في ظل حضور أمني كثيف.

فيما تشهد العديد من المدن الإيطالية تظاهرات كبرى يوميا منذ اعتراض القوات الصهيونية أسطول الصمود العالمي الأربعاء. كذلك تظاهر في مدريد، نحو 92 ألف شخص من أجل غزة، وفقا لأرقام حكومية.