توجيهات للجيش الصهيوني بوقف العمليات العسكرية الارهابية في غزة

أعلنت إذاعة الجيش الصهيوني، اليوم السبت، أن القيادة السياسية أمرت بتقليص النشاط في غزة إلى حده الأدنى، وتنفيذ عمليات دفاعية فقط في القطاع،.

حيث ذكرت الإذاعة إنه "عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجهت القيادة السياسية تعليماتها للجيش بوقف العملية الخاصة باحتلال غزة". بالمقابل، أصدر رئيس الأركان الصهيوني، تعليمات برفع الجاهزية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لإطلاق سراح الرهائن.

وفي ذات الصدد، ذكرت وسائل اعلام أن "جيش الاحتلال مستمر في إطلاق النار على النازحين في غزة بعد إنذارهم بالمغادرة ويلاحقهم حيثما كانوا".