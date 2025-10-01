عاجل : امريكا الى الزوال .. مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون تمويل الحكومة الاتحادي
سوريا - لبنان - فلسطين

غزة : أكثر من 17 شهيداً جراء القصف الصهيوني


استشهد 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات منذ منتصف الليل نتيجة الغارات الصهيونية المستمرة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث ذكرت مصادر محلية بأن طائرات مسيرة تابعة للصهاينة من نوع "كواد كوبتر" أسقطت عشرات العبوات الناسفة على أسطح منازل المواطنين في منطقة الصحابة بحي الدرج وسط مدينة غزة، ما ألحق أضرارا جسيمة في الممتلكات.

كذلك قصفت الطائرات مدرسة الفلاح في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، والتي تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة عدد من أفراد الدفاع المدني أثناء محاولتهم إنقاذ الجرحى.

إلى ذلك استهدفت الغارات شقة سكنية في شارع الثورة بحي الرمال غربي غزة، فيما أعلن مستشفى شهداء الأقصى عن وصول جثمان الشهيد حسني أبو هويشل إثر قصف منزله في مخيم البريج وسط القطاع، كما طالت الغارات منازل لعائلات أبو كميل في حي الدرج، وأبو هويشل في مخيم البريج، والدعالسة قرب مسجد القسام في النصيرات، ما أسفر عن سقوط 13 شهيداً وعدد كبير من الإصابات.

