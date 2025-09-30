وزير الخارجية القطري: خطة ترامب بشان غزة تحتاج لتوضيحات اضافية

أكد رئيس الوزراء ،وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أن الخطة المقترحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، لكنها تتضمن قضايا تتطلب مزيداً من التوضيح والتفاوض.

وأشار في تصريح صحفي إلى أن وقف الحرب يُعد بنداً واضحاً في الخطة، بينما مسألة الانسحاب تحتاج إلى توضيحات إضافية يجب مناقشتها.

ووفقا لتصريحات رئيس الوزراء القطري، لم يصدر رد رسمي حتى الآن من حماس على الخطة، التي تتطلب توافقاً بين الفصائل الفلسطينية، على حد قوله.