وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن أولويات ترامب في غزة


 

 

كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة، حيث ذكر روبيو إن "أولويات الرئيس دونالد ترامب في قطاع هي إعادة الرهائن وإنهاء الحرب"، مشيرا إلى أن "الخطة التي قدمها الرئيس الأميركي من أجل السلام في غزة تجعل كلا الهدفين ممكنين".

وأضاف "إن خطة ترامب ليست جريئة وشاملة فحسب، بل هي أيضا وسيلة لضمان سلام دائم في الشرق الأوسط".

كذلك،  أعرب مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن تفاؤله حيال رد حركة حماس على الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة.

وكان البيت الأبيض قد كشف، أمس الإثنين، عن تفاصيل خطة الرئيس ترامب لإنهاء الصراع في غزة، والتي تقوم على عدة محاور أبرزها وقف فوري للحرب وانسحاب تدريجي للقوات الصهيونية.

