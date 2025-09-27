سوريا - لبنان - فلسطين

الخارجية الإيرانية: اغتيال السيد نصر الله مثال واضح على الإرهاب والقتل


اكدت وزارة الخارجية الايرانية في الذكرى الأولى لاستشهاد السيد نصر الله ان جريمة اغتيال السيد حسن نصر الله مثال واضح للجوء إلى الإرهاب والقتل.

واضافت وزارة الخارجية في بيان: لا شك أن المطالبة بمعاقبة المجرمين الصهاينة على هذه الجريمة ستبقى مطلباً أبدياً لدول المنطقة وأحرار العالم.

وأشارت إلى انه لعب الشهيد السيد نصر الله خلال 3 عقود من قيادته للمقاومة ضد العدوان والاحتلال دوراً حاسماً في تعزيز قوة لبنان.

واضافت: بعد عام من هذه الجريمة يتضح أكثر أن سياسة التوسع التي ينتهجها الكيان الصهيوني تشكل تهديداً لاستقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية: إلى جانب الشهيد نصر الله أبطال عظماء آخرون مثل الشهيد العميد عباس نيلفروشان وقادة من المقاومة اللبنانية.

وتقدمت الخارجية الايرانية بالتحية لروح ومسيرة الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين وغيرهم من رفاق المقاومة.

واكدت الخارجية ان إيران كانت وستظل داعمة للبنان القوي والعزيز وتتوقع ذلك من جميع دول المنطقة.

