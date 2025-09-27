سوريا - لبنان - فلسطين

مقتل 4 من "قسد" وعنصر من "داعش" في هجوم شرقي دير الزور السورية


أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم السبت (27 أيلول 2025)، عن مقتل أربعة من مقاتليها أثناء تصديهم لهجوم شنته خلايا "داعش" في ريف دير الزور الشرقي في سوريا.

وذكرت قسد في بيان أن "الهجوم استهدف بلدة أبريهة في ريف دير الزور الشرقي، وأسفر عن مقتل أحد عناصر التنظيم خلال الاشتباكات والتصدي للهجوم".

وأكدت قسد أن "قواتها تواصل مطاردة الفارين وتثبيت الأمن في المنطقة".

يعد هذا الهجوم الثاني من نوعه في ريف دير الزور الشرقي خلال الساعات 48 الماضية، إذ أعلنت "قسد" يوم الخميس الماضي مقتل خمسة من عناصرها إثر اشتباك مع مجموعة من "داعش" في بلدة "البحرة الوسطى".

