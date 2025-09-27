الأمين العام لحزب الله: لن نتخلى عن السلاح

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ، اليوم السبت (27 أيلول 2025)، خلال كلمة له بالذكرى السنوية الأولى لارتقاء الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، أن حزب الله "لن يتخلى عن السلاح".

وقال الشيخ نعيم : "رحيل سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله موجع لكن حضوره ساطع"، مضيفاً: "جُبلت مسيرة حزب الله بفكرك وروحك ودمك وهي تمثل راية المقاومة التي ستنتصر".

وأكد: "أسس السيد نصرالله مقاومة نموذجية وغيّر وجه المنطقة وقد امتدت إلى العالم"، واصفاً إياه بـ"القائد المقاوم الأممي الذي يلهم الأحرار في العالم، ومقاومته للمسلم والمسيحي والعلماني".

وشدد الشيخ قاسم على: "لن يهنأ الأعداء وأنت موجود فينا ولن ينتصروا، وأبناؤك وأحبتك على العهد. إنا على العهد وقد تابعنا من بعد غيابك وسنتابع وسنكون حملة الأمانة ولن نترك السّلاح ولن نتخلى عن السلاح".

وأضاف: "كان الشهيد السيد هاشم صفي الدين عضداً لسيد شهداء الأمة وقد شغل مواقع قيادية وتميزت مسيرته بالعطاء".