فلسطين: نزوح مئات الآلاف من مدينة غزة باتجاه الجنوب

أفادت إذاعة جيش الإحتلال اليوم السبت بنزوح زهاء 780 ألفا من سكان مدينة غزة نحو جنوب القطاع فرارا من العمليات العسكرية الصهيونية كما أضافت الإذاعة أن نحو 250 ألف شخص ما زالوا داخل المدينة، ويتمركزون في مناطق محددة وسط المدينة.

كما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم، نقلا عن مصادر أمنية فولها إن نحو 800 ألف فلسطيني غادروا مدينة غزة، استعدادا لاستمرار العمليات العسكرية في القطاع.

فيما يواجه آلاف النازحين في قطاع غزة مصيرا مأساويا على قارعة الطرقات، حيث يختار الكثيرون منهم الموت في مدنهم على النزوح منها، في ظل غياب ملاذات آمنة وعجز مالي.

بالمقابل، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بنزوح ما يقارب 270 ألف فلسطيني من مدينة غزة باتجاه الجنوب نتيجة القصف الإسرائيلي، فقد لفت المكتب في بيان رسمي إلى أنه وفي مقابل حالات النزوح لا يزال أكثر من 900 ألف شخص داخل المدينة وشمال القطاع يرفضون المغادرة رغم استمرار العمليات العسكرية. وهذا الرفض للنزوح لا ينبع من التمسك بالأرض وحسب، بل أيضا من واقع مرير يتمثل في انعدام الملاذات الآمنة، حتى في المناطق التي تزعم تل أبيب أنها إنسانية.