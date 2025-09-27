حكومة لبنان تحدد شروط العلاقة مع إيران

أكد رئيس حكومة لبنان نواف سلام لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن العلاقات الثنائية ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، إذ ذكر رئيس الحكومة سلام لضيفه لاريجاني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى لبنان اليوم السبت: "نشدد على أنّ استقامة العلاقات اللبنانية – الإيرانية ينبغي أن تقوم على أسس الاحترام المتبادل لسيادة كل من الطرفين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وفي ذات الصدد، أجاب لاريجاني على سؤال حول ما ذكره المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك بأن 60 مليون دولار شهريا تصل إلى "حزب الله" اللبناني: "أعتقد أنه صدر عنه بسبب الغضب، غضب مرة في هذا المكان".