إحياء الذكرى الأولى لإستشهاد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله (قدس)

تمر علينا اليوم السبت، الذكرى الأولى لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله، الذي ارتقى شهيداً في عدوان صهيوني على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت العام الماضي، حيث قامت العديد من الدول بإطلاق فعاليات تخص الذكرى الأولى لرحيل السيد الشهيد منها لبنان وإيران والعراق واليمن وفلسطين.

كما شهدت بغداد يوم أمس فعاليات الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمين العام لحزب الله، بمشاركة جماهيرية واسعة وحضور عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية، إذ احتضنت ساحة التحرير في قلب العاصمة بغداد، محفلًا تأبينيًا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد نصر الله، ورفيقه الشهيد السيد هاشم صفي الدين.

كذلك في لبنان شاهدت الضاحية الجنوبية مسيرات استذكار للشهيد السيد حسن نصرالله في ذكرى استشهاده، وعبر المشاركون عن حزنهم لرحيل هذا القائد الذي أفنى حياته دفاعاً عن الإسلام وفلسطين، مؤكدين مضيهم على الطريق الذي رسمه زعيم المقاومة الإسلامية الشهيد نصر الله في رفع راية الإسلام عالية ونصرة غزة وأهلها.