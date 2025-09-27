سوريا - لبنان - فلسطين

12 دولة تشكل تحالفا جديدا لدعم السلطة الفلسطينية ماليا


أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية تشكيل 12 دولة بينها إسبانيا وفرنسا واليابان والسعودية والمملكة المتحدة تحالفا لضمان الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، حيث جاء في بيان الخارجية الإسبانية: "أعلنت بلجيكا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا واليابان والنرويج والمملكة العربية السعودية وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة عن تشكيل تحالف طوارئ لضمان الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية... ويتمثل هدفه الرئيسي في استقرار الوضع المالي للسلطة الفلسطينية والحفاظ على قدرتها على الحكم وتوفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن".

وقد قدمت العديد من دول التحالف بالفعل مساهمات مالية كبيرة وتعهدت بمواصلة دعمها للسلطة.

كما أفاد مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن السعودية أعلنت في نيويورك عن تخصيص 90 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، وإسبانيا 50 مليون دولار، وألمانيا 30 مليون يورو.

وفي 21 سبتمبرأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتراف لندن بدولة فلسطين. وصدرت تصريحات مماثلة من سلطات أستراليا وكندا والبرتغال. كما أعلنت فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ اعترافها بفلسطين يوم الأحد،.

وقد قوبلت تصريحات عدة دول غربية حول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين بالرفض والإدانة من إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن رد فعل إسرائيل على اعتراف عدة دول غربية بدولة فلسطين سيعقب عودته من الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر.

