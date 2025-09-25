قتلى ومصاب من "قسد" في هجوم لداعش الارهابي بدير الزور السورية

5 قتلى من قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بقسد، في هجوم لتنظيم داعش الارهابي استهدف محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا.

سيطر التنظيم الإرهابي منذ العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق المجاور حتى دحره من العراق عام 2017، ثم سوريا عام 2019، لكنه لا يزال ينشط في مناطق صحراوية نائية رغم عدم سيطرته على أي مناطق.

ومنذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تراجعت وتيرة هجمات التنظيم الارهابي في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الجديدة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لكنها ارتفعت في مناطق سيطرة الأكراد.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان صدر الخميس، إنه أثناء تصدّي مقاتليها لهجوم نفّذه التنظيم الارهابي استهدف نقطة تمركز للقوات في بلدة البحرة الوسطى شرقي دير الزور صباح اليوم، قتل 5 من عناصرها وأصيب آخر في مواجهات عنيفة تمّت خلال إحباط الهجوم.

وأضافت أن مقاتليها تصدوا للهجوم و"تمكّنوا من إحباط المخطَّط الإرهابي وفرض السيطرة الميدانية".

وأشارت إلى أن قواتها تواصل "عمليات التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم في منطقة الحدث لضمان أمن الأهالي واستئصال بؤر الخطر".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور الحدودية مع العراق إلى قسمين.

وقادت تلك القوات حملة عسكرية أدت إلى دحر التنظيم من آخر معاقله في سوريا عام 2019، وسيطرت إثر ذلك على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها لا تزال تابعة لها.

وكانت قوات الأمن الكردية أعلنت مطلع سبتمبر/أيلول الجاري إحباط محاولة هروب لنحو ستين شخصا من عائلات تنظيم داعش الارهابي من مخيم الهول الذي تديره الإدارة الذاتية الكردية.

وغالبا ما ينفّذ التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات في شمال غرب سوريا، تسفر عن مقتل قياديين في التنظيم، بينها ضربة في يونيو/حزيران الماضي.

وقبل نحو أسبوع، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) قتل قيادي بارز في تنظيم داعش بسوريا.