سوريا - لبنان - فلسطين

إصابة عشرات الأشخاص جراء سقوط مسيرة وانفجارها في مدينة إيلات الاسرائيلية


أفاد الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، (24 أيلول 2025)، بإصابة عدد من الأشخاص نتيجة غارة من طائرة مسيرة في ايلات جنوب إسرائيل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى سماع دوي انفجار وتصاعد الدخان في إيلات.

ووثق مقطع فيديو لحظة استهداف الطائرة المسيرة لمبنى في المدينة.

فيما قالت نجمة داوود الحمراء (جهاز الإسعاف الإسرائيلي) ان: "عدد المصابين في إيلات ارتفع إلى 20 مصابًا، بينهم رجلان في الستينيات من العمر في حالة خطيرة، وواحد في حالة متوسطة، و17 بإصابات طفيفة بشظايا وكدمات في الأطراف".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إصابة عشرات الأشخاص جراء سقوط مسيرة وانفجارها في مدينة إيلات الاسرائيلية
قاليباف: حزب الله لا يزال قويا وخطة حماس بـ7 أكتوبر كانت سرية
مدير منظمة الصحة العالمية: العنف يحاصر مستشفيين ويهدد حياة الأطفال ومرضى العيون في غزة
استنفار أمني بسوريا بسبب مخاوف من هجمات
حركة حماس ترد على اتهامات ترامب
نبيه بري: ما صدر عن براك مرفوض بالشكل والمضمون
ترامب: علينا أن ننهي الحرب في غزة الآن ونتفاوض من أجل السلام!
الأونروا: غارات صهيونية استهدفت 12 منشأة تابعة لنا في غزة بينها مدارس ومراكز إيواء
الاتحاد الأوروبي يعتزم تشكيل مجموعة مانحة لإعادة إعمار غزة
البرلمان العربي يرحب بقرار فرنسا ودولاً أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك