إصابة عشرات الأشخاص جراء سقوط مسيرة وانفجارها في مدينة إيلات الاسرائيلية

أفاد الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، (24 أيلول 2025)، بإصابة عدد من الأشخاص نتيجة غارة من طائرة مسيرة في ايلات جنوب إسرائيل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى سماع دوي انفجار وتصاعد الدخان في إيلات.

ووثق مقطع فيديو لحظة استهداف الطائرة المسيرة لمبنى في المدينة.

فيما قالت نجمة داوود الحمراء (جهاز الإسعاف الإسرائيلي) ان: "عدد المصابين في إيلات ارتفع إلى 20 مصابًا، بينهم رجلان في الستينيات من العمر في حالة خطيرة، وواحد في حالة متوسطة، و17 بإصابات طفيفة بشظايا وكدمات في الأطراف".