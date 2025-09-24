سوريا - لبنان - فلسطين

قاليباف: حزب الله لا يزال قويا وخطة حماس بـ7 أكتوبر كانت سرية


ذكر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن حزب الله في لبنان لا يزال قويا، كاشفا أن خطة حركة حماس بـ7 أكتوبر كانت سرية، وقد نفذتها الحركة من دون علم إيران أو حزب الله، حيث أوضح رئيس المجلس التشريعي "إن حماس تحركت بشكل مستقل وبخطة سرية تماما في عملية 7 أكتوبر ودون علم إيران أو حتى حزب الله في لبنان، ومن الخطأ تماما الاعتقاد بأن هذه العملية كانت لعبة إسرائيلية".

وشدد قاليباف على أن "حزب الله أكثر حيوية وعزيمة من أي وقت مضى، ولا يزال الحزب قويا"، وتساءل: "إذا كان حزب الله قد هزم، فلماذا لا يزال العدو يسعى للتفاوض معه ونزع سلاحه؟".

كما لفت قاليباف إلى أنه خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو الماض، "تفاجأنا بمقتل قادتنا واستهداف الرادارات وهذه كانت نقطة ضعفنا ويجب دراستها"، مشيرا إلى أن "دعم إيران لجماعات المقاومة هو دفاع عن الأمن القومي الإيراني"، وقال: "لو كنا في سوريا اليوم لما حدث الهجوم الأخير للنظام الصهيوني على إيران بالتأكيد، وكنا سنواجه هذا النظام هناك".

وأضاف أنه "بعد عملية الوعد الصادق 3، يعلم العدو أنه إذا لم نقف في وجه النظام الصهيوني في الجولان، فسيتقدم هذا النظام حتى جلولاء في كردستان العراق، على بعد 30 كيلومترا من الحدود الإيرانية".

وفي هذا الصدد أوضح قاليباف أسباب تأخر عملية "الوعد الصادق 2"، مشيرا إلى أن "التأخير يعود إلى أمور فنية وتكتيكية، حيث سعينا جاهدين لمنع تكرار حوادث مماثلة لما حدث لأجهزة النداء (البيجرز) في الصواريخ الإيرانية".

كذلك أكد قاليباف أن الادعاء الإسرائيلي بشأن تدمير "50% من منصات الإطلاق" هو ادعاء كاذب.

كما أكد أن "وضع إيران الدفاعي والهجومي والقوة النارية في المجالين التكتيكي والتقني اليوم جيد للغاية، وإذا عاود العدو الهجوم، فستكون عملية "الوعد الصادق 4" أقوى وأكثر دقة من عملية "الوعد الصادق 3".

 

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
