قاليباف: حزب الله لا يزال قويا وخطة حماس بـ7 أكتوبر كانت سرية

ذكر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن حزب الله في لبنان لا يزال قويا، كاشفا أن خطة حركة حماس بـ7 أكتوبر كانت سرية، وقد نفذتها الحركة من دون علم إيران أو حزب الله، حيث أوضح رئيس المجلس التشريعي "إن حماس تحركت بشكل مستقل وبخطة سرية تماما في عملية 7 أكتوبر ودون علم إيران أو حتى حزب الله في لبنان، ومن الخطأ تماما الاعتقاد بأن هذه العملية كانت لعبة إسرائيلية".

وشدد قاليباف على أن "حزب الله أكثر حيوية وعزيمة من أي وقت مضى، ولا يزال الحزب قويا"، وتساءل: "إذا كان حزب الله قد هزم، فلماذا لا يزال العدو يسعى للتفاوض معه ونزع سلاحه؟".

كما لفت قاليباف إلى أنه خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو الماض، "تفاجأنا بمقتل قادتنا واستهداف الرادارات وهذه كانت نقطة ضعفنا ويجب دراستها"، مشيرا إلى أن "دعم إيران لجماعات المقاومة هو دفاع عن الأمن القومي الإيراني"، وقال: "لو كنا في سوريا اليوم لما حدث الهجوم الأخير للنظام الصهيوني على إيران بالتأكيد، وكنا سنواجه هذا النظام هناك".

وأضاف أنه "بعد عملية الوعد الصادق 3، يعلم العدو أنه إذا لم نقف في وجه النظام الصهيوني في الجولان، فسيتقدم هذا النظام حتى جلولاء في كردستان العراق، على بعد 30 كيلومترا من الحدود الإيرانية".

وفي هذا الصدد أوضح قاليباف أسباب تأخر عملية "الوعد الصادق 2"، مشيرا إلى أن "التأخير يعود إلى أمور فنية وتكتيكية، حيث سعينا جاهدين لمنع تكرار حوادث مماثلة لما حدث لأجهزة النداء (البيجرز) في الصواريخ الإيرانية".

كذلك أكد قاليباف أن الادعاء الإسرائيلي بشأن تدمير "50% من منصات الإطلاق" هو ادعاء كاذب.

كما أكد أن "وضع إيران الدفاعي والهجومي والقوة النارية في المجالين التكتيكي والتقني اليوم جيد للغاية، وإذا عاود العدو الهجوم، فستكون عملية "الوعد الصادق 4" أقوى وأكثر دقة من عملية "الوعد الصادق 3".