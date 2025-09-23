استنفار أمني بسوريا بسبب مخاوف من هجمات

تتواصل حالة الاستنفار الأمني والعسكري في الساحل السوري منذ أكثر من 48 ساعة، مع انتشار مكثف ونصب حواجز على الطرق الرئيسية والفرعية، وسط مخاوف من هجمات تستهدف المواقع العسكرية والحواجز الأمنية.

وبحسب المرصد السوري، كثّفت التشكيلات التابعة لوزارة الدفاع انتشارها على الطرق الحيوية بين محافظات حماة واللاذقية وطرطوس، مع عمليات تفتيش دقيقة وتشديد أمني واسع.

وأشارت المصادر إلى دخول رتل تابع للأمن العام وسط مدينة طرطوس، وقيام بعض عناصره بهتافات طائفية أثارت توتراً بين السكان، إضافة إلى إعادة تفعيل حاجز مفرق دوير الشيخ سعد وحواجز أخرى بمداخل ومخارج المدينة.

وأكد المرصد أن الإجراءات الأمنية تأتي في ظل مخاوف من هجمات مسلحة محتملة، بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للولايات المتحدة الأمريكية.