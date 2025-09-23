سوريا - لبنان - فلسطين

نبيه بري: ما صدر عن براك مرفوض بالشكل والمضمون


أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن رفضه لما صدر من تصريحات عن الموفد الأمريكي توم براك، مجددا التمسك باتفاق وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان، حيث ذكر بري في بيان، لمناسبة "الذكرى السنوية الأولى للعملية العدوانية الإسرائيلية على لبنان"، إنه "بإنتظار موقف لبناني رسمي ويجب أن لا يتأخر حيال ما صدر عن الموفد الأمريكي توم براك في توصيفه للحكومة اللبنانية وللجيش والمقاومة، وهو توصيف مرفوض بالشكل والمضمون لا بل مناقض لما سبق وقاله".

 وأكد بري أن "الجيش اللبناني قائدا وضباطا ورتباء وجنود هم أبناؤنا وهم الرهان الذي نعلق عليه كل آمالنا وطموحاتنا للدفاع عن أرضنا وعن سيادتنا وحفظ سلمنا الأهلي في مواجهة أي عدوان يستهدف لبنان وسلاحه ليس سلاح فتنة".

كذلك دعا بري لأن "تكون ذكرى العدوان مناسبة لإيقاظ الوعي لدى جميع اللبنانيين بأن ما تبيته إسرائيل من نوايا عدوانية لا يستهدف فئة أو منطقة أو طائفة إنما هو استهداف لكل لبنان ولكل اللبنانيين ومواجهته والتصدي له مسؤولية وطنية جامعة".

فيما جدد بري "التمسك بإتفاق وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان رئيسا حكومة ومقاومة منذ اللحظات الأولى لنفاذه في السابع والعشرين من تشرين الثاني الفائت في وقت تمعن إسرائيل في خرقها وعدم الوفاء بأي من الالتزامات الذي نص عليها الاتفاق لجهة الانسحاب من الأراضي التي احتلتها وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين والسماح للجيش اللبناني بالانتشار بمؤازرة اليونيفيل وصولا إلى الحدود الدولية في منطقة جنوب الليطاني".

وكان براك قال بتصريحات صحافية الاثنين، إن إسرائيل لن تنسحب من النقاط الـ5 جنوب لبنان، مشيرا إلى أن "لبنان يخشى نزع سلاح "حزب الله" لوجود اعتقاد بأن هذه الخطوة قد تؤدي إلى حرب أهلية. 

في حين زعم براك أن "حزب الله" يتلقى خلال هذه الفترة ما يصل إلى 60 مليون دولار شهريا من جهة ما، ورأى أن كل ما يفعله لبنان بشأن الحزب يقتصر على الكلام، من دون أي خطوات عملية.

وأضاف أن الجيش اللبناني "منظمة جيدة لكنه ليس مجهزا بشكل كاف"، مشددا على أن على الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاح "حزب الله" وتتحمل مسؤولياتها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نبيه بري: ما صدر عن براك مرفوض بالشكل والمضمون
ترامب: علينا أن ننهي الحرب في غزة الآن ونتفاوض من أجل السلام!
الأونروا: غارات صهيونية استهدفت 12 منشأة تابعة لنا في غزة بينها مدارس ومراكز إيواء
الاتحاد الأوروبي يعتزم تشكيل مجموعة مانحة لإعادة إعمار غزة
البرلمان العربي يرحب بقرار فرنسا ودولاً أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين
حماس تعرض الهدنة على ترامب.. 60 يوما مقابل نصف الرهائن
بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية
غزة: إستشهاد 13 طفلا بينهم 10 أجنة في مجمع ناصر الطبي
توغل جيش الاحتلال في ريفي القنيطرة ودرعا جنوب سوريا
حماس تنشر "صورة وداعية" للرهائن بعد بدء الجيش الإسرائيلي عملية موسعة في غزة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك