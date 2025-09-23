سوريا - لبنان - فلسطين

الاتحاد الأوروبي يعتزم تشكيل مجموعة مانحة لإعادة إعمار غزة


 

 

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأنه سيتم تشكيل مجموعة مانحين لتمويل إعادة إعمار غزة، وذلك للمساعدة في ضمان استمرارية أي دولة فلسطينية مستقبلية، حيث ذكرت "بما أن بقاء السلطة الفلسطينية على المحك، علينا جميعا بذل المزيد من الجهود، ولهذا السبب سنشكل مجموعة مانحين لفلسطين، ويجب أن تكون أي دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للاستمرار، اقتصاديا أيضا، ويمكن تحقيق ذلك أيضًا بدعم من جيران الفلسطينيين".

وأضافت فون دير لاين: "سننشئ نحن الأوروبيون أداةً مخصصةً لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع جهود المانحين الآخرين".

كذلك ذكر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا: "أننا ندين الحملة العسكرية على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية، ونطالب بوقف المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن "السبيل الوحيد للمضي قدما هو حل الدولتين". وأوضح أن "وقت السلام هو الآن ونتحمل مسؤولية الارتقاء لما هو أمامنا".

