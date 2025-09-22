حماس تعرض الهدنة على ترامب.. 60 يوما مقابل نصف الرهائن

كشفت تقارير إعلامية عن رسالة وجهتها حركة حماس إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب ما نقلته شبكة فوكس نيوز عن مسؤول كبير في إدارة ترامب ومصدر ثان مشارك بشكل مباشر في المفاوضات أن حركة حماس صاغت رسالة إلى الرئيس الأمريكي تطلب منه ضمان وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما مقابل الإفراج الفوري عن نصف الرهائن المحتجزين داخل غزة.

ومن المتوقع أن يتم تسليم الرسالة إلى ترامب هذا الأسبوع، بحسب المصدر ذاته.

وكان ترامب، قد دعا في السابق حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشاركت الولايات المتحدة مع مصر وقطر في جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل، للتوصل إلى هدنة توقف الحرب المستمرة منذ نحو عامين، لكن دون جدوى.