سوريا - لبنان - فلسطين

غزة: إستشهاد 13 طفلا بينهم 10 أجنة في مجمع ناصر الطبي


افادت مراسلة القناة الروسية باستشهاد 13 طفلا بينهم 10 أجنة، في مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم ثلاثة أطفال خدج فارقوا الحياة داخل الحضانات، فيما ذكرت مصادر طبية في قطاع غزة بأن 6 حالات وصلت من شمال القطاع، نتيجة معاناة الأمهات من سوء التغذية والخوف المستمر والتوتر الناتج عن النزوح القسري بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل.

وتشير المصادر إلى أن الإرهاق والتعب ساهما بشكل كبير في تفاقم الأوضاع الصحية، ما أدى إلى فقدان الأجنة ووفاة الأطفال الخدج.

ويعد هذا الوضع جزءا من أزمة مستمرة داخل مجمع ناصر الطبي، حيث يسجل المستشفى يوميا حالات إجهاض ووفاة لأطفال خدج بسبب نقص التغذية وانعدام الرعاية الطبية الأساسية، في ظل ظروف صحية كارثية ناجمة عن استمرار الحرب والحصار على القطاع.

كذلك أفادت وزارة الصحفة في القطاع أمس السبت بارتفاع إجمالي الوفيات التي أعقبت إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) إلى 164 حالة وفاة بينهم 32 طفلا.

وفي اليوم الـ716 من حرب الإبادة الجماعية باعتراف الأمم المتحدة، تواصل إسرائيل فرض التجويع على سكان غزة لدفعهم على النزوح من مدينة غزة، بالتزامن مع تكثيف القصف الجوي والمدفعي.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
