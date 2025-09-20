توغل جيش الاحتلال في ريفي القنيطرة ودرعا جنوب سوريا

تواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لسيادة الأراضي السورية، إذ توغلت اليوم السبت في شبحوض اليرموك بريف درعا الغربي، ونصبت حاجزاً مؤقتاً لتفتيش المارة، بالتزامن مع انتشار عسكري باتجاه قريتي كويا وعابدين.

كما توغلت قوة أخرى مؤلفة من خمس آليات في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، وأقامت حاجزاً وسط انتشار الجنود وتحليق طائرات مسيرة في الأجواء.

وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا منذ سقوط نظام الرئيس الأسد في ديسمبر 2024، متضمنة عمليات توغل بري في القرى الحدودية بريفَي درعا والقنيطرة، وغارات جوية استهدفت مواقع الجيش السوري، بما فيها مبنى وزارة الدفاع في دمشق.