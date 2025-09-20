سوريا - لبنان - فلسطين

بيان "غاضب" من عائلة موسى الصدر ضد وزير العدل اللبناني


أعلنت عائلة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر أنّ وزير العدل عادل نصّار اللبناني "يضرب عرض الحائط باستقلالية القضاء".

وقال وكيل العائلة، المحامي شادي حسين، في بيانٍ ردّاً على تصريح نصّار بشأن الموقوف هانيبال القذافي: "نضع هذا التصريح برسم مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية برمّتها، إذ إنّ كلام من يُفترض به حماية العدل يطيح بمبدأ استقلالية القضاء وفصل السلطات".

واعتبر البيان أنّ كلام وزير العدل "يمثّل ضغطاً مفضوحاً وغير مسبوق على المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة"، مضيفاً: "للحديث تتمّة".

وكان نصّار قد قال، في حديثٍ تلفزيوني أمس: "ننتظر قرار المحقق العدلي لإخلاء سبيل هانيبال القذافي".

يُذكر أنّ هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، اعتُقل في كانون الأول 2015 بناءً على اتهامات تتعلّق بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978 في ليبيا.

