غزة: شهداء وجرحى في قصف صهيوني على مدرسة تؤوي نازحين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط شهداء وجرحى في قصف صهيوني استهدف مدرسة المعتصم التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة، حيث أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن "سلسلة غارات صهيونية استهدفت المناطق الشمالية الغربية من حي النصر في مدينة غزة".

فيما أكدت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد 44 فلسطينيا منذ فجر الجمعة، نتيجة استمرار قصف واستهداف الجيش الإسرائيلي لمناطق متفرقة من القطاع.

وفي ذات الصدد، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن 450 الف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوب القطاع منذ نهاية آب.