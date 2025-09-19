مجلس الأمن يفشل بتبني مشروع قرار بشأن غزة بعد "فيتو أمريكي"

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة.

وقالت ممثلة البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، "مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن فيه عيوب ويساوي بين إسرائيل وحماس وهذا غير ممكن".

وأضافت أن "حماس تتحمل مسؤولية عدم وصول المساعدات إلى محتاجيها في غزة".

واعتبرت ممثلة البعثة الأمريكية أن "مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن لا يعترف بالواقع على الأرض"، مضيفة "نرفض مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن بشأن الوضع في غزة".