غزة: جيش الإحتلال الصهيوني  يعلن بدء عمليات تدمير البنى التحتية التابعة لحركة حماس

أعلن جيش الإحتلال في بيان رسمي اليوم الثلاثاء بدء عمليات تدمير ما أسماها "البنى التحتية التابعة لحركة حماس في مدينة غزة"، إحذر الجيش السكان من خطورة البقاء في مناطق الصراع، داعيا المدنيين إلى الانتقال فورا إلى المناطق الجنوبية من وادي غزة عبر شارع الرشيد سواء سيرا على الأقدام أو باستخدام المركبات.

كما دعا البيان سكان غزة للانضمام إلى أكثر من 40% من سكان المدينة الذين غادروها بالفعل حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم، في ظل استمرار العمليات العسكرية المستهدفة البنى التحتية لحركة حماس.