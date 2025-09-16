سوريا - لبنان - فلسطين

الأمم المتحدة تشدد على ضرورة حماية المدنيين في غزة


حذرت الأمم المتحدة من تداعيات إنسانية خطيرة جراء الهجمات الصهيونية المتصاعدة في شمال قطاع غزة، مشدد على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي، حيث ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "التصعيد الدموي للهجوم العسكري (الإسرائيلي) خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة غزة يترك أثرا مروعا على المدنيين الذين يعانون من الجوع والروف القاسية".

كما شدد دوجاريك على "ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والالتزام بالقانون الدولي".

كذلك أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بأن "آلاف النازحين اضطروا للفرار عبر طريق الرشيد، الذي يعد المنفذ الوحيد نحو جنوب القطاع، في ظل استمرار القصف العنيف".

فيما لفت مكتب "أوتشا" إلى أن "نحو 70 ألف شخص نزحوا جنوبا خلال الأيام الأخيرة، معظمهم إلى دير البلح وخان يونس، بينما بلغ عدد النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه خلال الشهر الماضي ما يقارب 150 ألف شخص".

كما كشف المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، أن "10 من مباني الوكالة في مدينة غزة تعرضت للقصف خلال الأيام الأربعة الماضية، بينها 7 مدارس وعيادتان كانتا تستخدمان كملاجئ لآلاف النازحين"، محذراً من أن "تكثيف الغارات سيؤدي إلى موجات نزوح جديدة للمدنيين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة حماية المدنيين في غزة
خبير أمني: صراعات المجاميع الإرهابية في سوريا تدخل مرحلة "كسر العظم"
غارة إسرائيلية غادرة تستهدف أطراف بلدة جنوبي لبنان
حزب الله يرفض نزع السلاح: محاولات الإملاء الخارجي تصطدم بموقف صلب
قتلى وجرحى باشتباكات بين قسد واحدى القبائل العربية في دير الزور
غزة تتحول إلى أرض قاحلة: 54 شهيداً منذ الفجر وتحذيرات أممية من مجاعة تقتل الأطفال
الشيخ جلال الدين الصغير : مؤشرات فشل المشروع السوري _ التركي ما البديل الذي لا مفر منه بعد الصراعات والاختلافات؟
غزة: إحصائية جديدة لضحايا العدوان الصهيوني
جيش الاحتلال الصهيوني ينشر قائمة مناطق آمنة لسكان غزة ويحذر من مغادرة المدينة
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: بدء تسليم السلاح في مخيمي البداوي وعين الحلوة غدا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك