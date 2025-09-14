قتلى وجرحى باشتباكات بين قسد واحدى القبائل العربية في دير الزور

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بوقوع اشتباكات متقطعة بين قوات سورية الديمقراطية وأبناء إحدى القبائل العربية في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، لم يعرف عددهم بالضبط.

ونقلت إذاعة "مونت كارلو" عن مصادر أن التوتر مستمر في محيط وداخل بلدة درنج مع حملة اعتقالات تقوم بها قوات سورية الديمقراطية بعد محاصرة البلدة.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الأحد، عن تعرض قواتها المتمركزة في ريف دير الزور الشرقي لهجوم من قبل قوات تابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية، بالقرب من جسر العشارة في بلدة درنج، وذلك أثناء قيام الأخيرة بتأمين عبور مجموعات من المهربين عبر نهر الفرات.

في حين قامت قوات سوريا الديمقراطية، بدعم جوي وبري من قوات "التحالف الدولي"، بتنفيذ عملية أمنية في بلدة الشحيل بنفس المنطقة، أسفرت عن اعتقال شخص مجهول الهوية، على أنه أحد المسؤولين البارزين تنظيم "داعش"الارهابي

كما اعتقلت قوات سورية الديمقراطية عشرة أشخاص، ثمانية منهم في بلدة جديد عكيدات، والاثنين الآخرين في بلدة الجنينة.

وتبقى حالة الترقب والاستنفار والتوتر، المستمرة منذ أسابيع سيدة الموقف في مناطق شرقي سوريا خلال هذه الفترة.