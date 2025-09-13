غزة: إحصائية جديدة لضحايا العدوان الصهيوني

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، بإحصائية جديدة بعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الصهيوني في القطاع، حيث ذكرت الوكالة نقلًا عن مصادر طبية، أن "حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة ارتفعت إلى 64803 شهداء و164264 إصابة، منذ الســــابع من تشـــرين الأول عام 2023".

وأوضحت، أن "47 شهيدًا و205 إصابات، وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية".

كما لفتت إلى، أن "عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة، فيما بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهداء و26 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,484 شهيدًا وأكثر من 18,117 إصابة"، وتابعت، ان "مستشفيات قطاع غزة سجلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان، ليرتفع العدد إلى 420 منهم 145 طفلًا".