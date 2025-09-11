قيادي في حماس: الهجوم الصهيوني على الدوحة إعلان حرب ومحاولة لعرقلة المفاوضات

أكد القيادي في حركة حماس فوزي برهوم، اليوم الخميس (11 أيلول 2025)، ارتقاء ثلة من الشباب الفلسطيني جراء الاعتداء الصهيوني الآثم على دولة قطر.

وقال برهوم في تصريح صحفي إن "شعبنا الأبي ومقاومته الباسلة يسطرون ملاحم الصمود والتضحية في وجه عدوان صهيوني همجي"، مضيفاً أن "جريمة الكيان الصهيوني في الدوحة ليست اعتداء على قطر فقط، بل إعلان حرب على الدول العربية".

وأشار إلى أن "الهجوم الصهيوني على الدوحة يتطلب تحركاً عربياً فورياً"، مؤكداً أن "الكيان الصهيوني يعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر".

ولفت برهوم إلى أن "دماء قادة حماس ليست أغلى من دماء أطفال غزة والقدس والضفة وفلسطين"، مبيناً أن "التهديدات بالاغتيالات لن تثني الحركة وقياداتها عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولن تفلح في كسر صمودها ومقاومتها، بل ستزيدها ثباتاً على المقاومة".

وأوضح أن "المحاولة الفاشلة لاغتيال وفد الحركة المفاوض في الدوحة تعكس بحث الاحتلال عن صورة نصر وهمية، بينما كان الوفد يناقش مقترحاً لوقف إطلاق النار".

وتابع برهوم، أن "جريمة الكيان الصهيوني الأخيرة تثبت أن نتنياهو وحكومته يتحملان وحدهما مسؤولية عرقلة المفاوضات"، مضيفاً أن "الإدارة الأمريكية شريك كامل في هذه الجريمة عبر توفير الغطاء والدعم المتواصل لإسرائيل ضد شعبنا".

وأكد أن "جريمة الكيان الصهيوني النكراء لن تفلح في تغيير مواقفنا الراسخة ومطالبنا الواضحة في وقف العدوان".