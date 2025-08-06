غزة: إستشهاد 23 فلسطينيا منذ الفجر وسط قصف متواصل على القطاع

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة إستشهاد 23 فلسطينيا جراء الضربات الإسرائيلية لمناطق متفرقة في القطاع منذ فجر اليوم، إذ أفادت وزارة الصحة في غزة بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الجوع إلى 193 شخصا، من بينهم 96 طفلا، ومن بين الضحايا الطفلة ألما جهاد ناصر، التي فارقت الحياة في شمال القطاع.

كما استشهدت الطفلة حبيبة معروف 6 أشهر جراء إصابتها برصاصة أطلقتها طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، أثناء تواجدها في خيمة عائلتها في شارع النفق شمال مدينة غزة، كذلك تم تسجيل وفاة الرضيع محمود محمد طبازة بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز توزيع مساعدات في منطقة نتساريم.

بالمقابل، ذكر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة إن المستشفيات تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، بنسبة إشغال تتجاوز 300%، حيث أكد أن الطواقم الطبية فقدت عددا من المصابين بسبب نقص غرف العمليات ونفاد وحدات الدم، مضيفًا أن مواد التخدير تكفي فقط لـ48 ساعة قادمة.

كما وأفاد مستشفى العودة في النصيرات باستقباله 11 قتيلا بينهم سيدتان، و68 مصابا بينهم 18 امرأة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، نتيجة استهداف تجمعات مدنية ونقاط توزيع مساعدات جنوب وادي غزة ووسط القطاع، وتم تحويل 16 إصابة حرجة إلى مستشفى الأقصى لاستكمال العلاج.

وبحسب شهود عيان فقد اعتقلت القوات البحرية الإسرائيلية 6 صيادين من عائلة واحدة صباح اليوم بعد محاصرة قاربهم في بحر وسط قطاع غزة.

كما كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي دخلت القطاع منذ 27 يوليو حتى اليوم بلغ 853 شاحنة فقط، من أصل نحو 6.000 شاحنة كانت مطلوبة خلال نفس الفترة.

وبيّن المكتب أن غزة بحاجة إلى 600 شاحنة يوميا لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، في حين لم يتجاوز المعدل اليومي 85 شاحنة.

هذا وشارك الهلال الأحمر الفلسطيني، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، في إجلاء 57 شخصا من غزة إلى الأردن، من بينهم 15 مريضا و42 مرافقا، وقد استقبلهم مستشفى المواصي الميداني تمهيدا لنقلهم صباح اليوم، حيث شملت الحالات إصابات حرجة وأمراض تتطلب علاجا خارج القطاع.