غزة: طوابير الموت تمتد تحت أنقاض القصف والمجاعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصهيوني للقطاع إلى 60,933 شهيدًا و150,027 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث جاء في البيان الإحصائي اليومي لوزارة الصحه أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 94 شهيد منهم 4 جرى انتشالهم و 439 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما أشار إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت "9,440 شهيد و 37,986 إصابة".

كذلك، لفت إلى أنه حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية "29 شهيد و 300 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,516 شهيد وأكثر من 10,067 إصابة".

وسجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم من البالغين، وبهذا، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180، من بينهم 93 طفلا، وفق البيان.

فيما أهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

بالمقابل، استأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.