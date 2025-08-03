سوريا - لبنان - فلسطين

صحة غزة: 119 ضحية بنيران الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة


أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أنه وصل إلى مستشفيات القطاع 119 ضحية و866 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 60.839 شهيداً 149.588 إصابة منذ 7 أكتوبر عام 2023".

وأضاف التقرير أن "حصيلة الضحايا والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت حتى اليوم 9.350 شهيدا و37.547 إصابة".

وأشار إلى أن "عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من قتلى المساعدات بلغ 65 شهيداً و511 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1.487 شهيدا وأكثر من 10.578 إصابة".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحة غزة: 119 ضحية بنيران الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة
تحقيق يكشف ارتفاع حالات الانتحار بين الجنود الاسرائيليين بسبب حرب غزة
سوريا: اشتباكات غربي السويداء بين فصائل محلية ومسلحين يستقلون سيارات الأمن العام
شهيد واحد و 3 مصابون في قصف صهيوني على مقر الهلال الأحمر في خان يونس
سوريا: قصف بالهاون على بلدة عرى في ريف السويداء
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 36 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع السبت
الأونروا: الإجراءات تعرقل دخول 6 آلاف شاحنة مساعدات الى غزة
سوريا: توغل صهيوني شمالي محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد
35 شهيداً برصاص إسرائيلي استهدف نقاط توزيع المساعدات في غزة
"عظامه بارزة".. "القسام" تنشر لقطات لأسير إسرائيلي: "قررت حكومة الاحتلال تجويعهم"
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك