شهيد واحد و 3 مصابون في قصف صهيوني على مقر الهلال الأحمر في خان يونس

إستشهد موظف وأصيب ثلاثة آخرون، فجر اليوم الأحد، جراء قصف قوات الجيش الصهيوني، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي مقتضب، أن "قوات الاحتلال قصفت الطابق الأول من مبنى الجمعية، ما أدى الى استشهاد أحد الموظفين وإصابة ثلاثة آخرين، واشتعال النيران في الطابق".

كما شهد يوم أمس السبت تصعيدا خطيرا في الخطاب التحريضي داخل الحكومة الإسرائيلية، عندما دعا وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى "الإبادة التامة" لما وصفه بـ"الشر المطلق" في إشارة مباشرة إلى قطاع غزة.

يذكر أن مستشفيات قطاع غزة سجلت في آخر 24 ساعة، 3 حالات وفاة جديدة بينها طفلان بسبب التجويع وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا التجويع إلى 162 قتيلا بينهم 92 طفلا، بينما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد الشهداء جراء الضربات الصهيونية خلال 24 ساعة وصل إلى 98 شخصا، فيما أصيب أكثر من ألف آخرين.