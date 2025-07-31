سوريا - لبنان - فلسطين

البرتغال تعلن انضمامها للدول التي تنوي الاعتراف بدولة فلسطين


أعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، الخميس، أن حكومته ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بهدف الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في أيلول المقبل.

وجاء في بيان له أن البرتغال "تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في إطار إجراء قد يتم خلال أسبوع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل".

وأضاف أن هذا القرار اتخذ بعد "اتصالات متعددة مع الشركاء، وخصوصاً مع الأخذ في الاعتبار التطور المقلق للغاية للنزاع، سواء على المستوى الإنساني أو عبر الإشارات المتكررة إلى ضم محتمل لأراض فلسطينية" من قِبَل إسرائيل.

وجاء الإعلان فيما قالت هيئة دولية لمراقبة الجوع، مدعومة من الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن "أسوأ سيناريو للمجاعة... يحدث في غزة".

وستنضم البرتغال بذلك إلى دول أخرى مثل كندا وبريطانيا وفرنسا التي أشارت إلى نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول.

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