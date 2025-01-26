22 شهيدا و124 جريحا جراء الاعتداءت الاسرائيلية جنوبي لبنان

قالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاحد (26 كانون الثاني 2025)، إن 22 على الأقل استشهدوا ، بينهم جندي في الجيش اللبناني، وأصيب العشرات عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار في عدة مناطق بجنوب لبنان على سكان حاولوا العودة إلى بلداتهم.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الشهداء سقطوا في عيترون وحولا وبليدا ومركبا وكفركلا والظهيرة والعديسة وميس الجبل. وأصيب ما لا يقل عن 83 في مناطق متفرقة بجنوب لبنان، وفقاً لوزارة الصحة.

وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق، استشهاد أحد جنوده، وإصابة آخر في جنوب البلاد برصاص القوات الإسرائيلية. وأضاف في حسابه على منصة "إكس" أن الجندي استشهد على طريق مروحين الضهيرة في صور، بينما أصيب الجندي الآخر في بلدة ميس الجبل - مرجعيون بعد أن استهدفتهما القوات الإسرائيلية.

واندفع مئات اللبنانيين، منذ صباح الأحد، محاولين على متن مركبات أو مشياً، دخول بلدات وقرى حدودية لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي الذي أطلق النار تجاههم. ويأتي ذلك في يوم انقضاء مهلة انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق حدودية توغلت فيها خلال الحرب مع "حزب الله".