رئيس بلدية رفح: المدينة مشهد مأساوي للخراب والدمار

صرّح رئيس بلدية مدينة رفح أحمد الصوفي بإن المدينة تجسد مشهدا مأساويا من الدمار والخراب، حيث تحولت إلى ركام وأطلال بفعل القصف الإسرائيلي على مدار 470 يوما، فبحسب الصوفي تشير التقديرات الأولية إلى أنه تم تدمير 30 مقرا تابعا للبلدية بالكامل، كما ودمرت القوات الإسرائيلية 15 بئر مياه بهدف تعطيل الحياة في المدينة.

كما أشار إلى خروج تسعة مراكز طبية عن الخدمة منها أربع مستشفيات رئيسية، إلى جانب محو 90% من التجمعات السكنية في عدة أحياء من المدينة.

بالمقابل، أعلن متحدث جيش الإحتلال "ضرب عدة أهداف وصفها بالإرهابية في شمال قطاع غزة ووسطه بالمدفعية والطائرات"، فيما أفادت التقارير بوقوع شهداء ومصابين في قصف استهدف بيت حانون.

فيما ذكرت مراسلة القناة الروسية، أنه بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ سقط ثلاثة شهداء و20 إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في غزة حيز التنفيذ في تمام الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي بعد ساعات على رفض تل أبيب تنفيذه لعدم تسلمها قائمة باسماء المحتجزات.