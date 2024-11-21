عشرات السهداء والجرحى بقصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة

أفاد مصدر صحفي باستشهاد 66 فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء إثر تدمير منازل سكنية في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع.

وقال المصدر إن "66 شخصا معظمهم أطفال ونساء استشهدوا وجرح أكثر من 100 آخرين في قصف إسرائيلي على حي سكني بمحيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا حيث قال مسعفون في وقت متأخر إن غارات جوية إسرائيلية على عدة منازل سجلت في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.

هذا وناشد مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية لإنقاذ العالقين تحت ركام المباني.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان إن "كوادرنا الطبية في المستشفى تقوم بانتشال الجرحى ومعالجتهم لعدم وجود سيارات إسعاف".