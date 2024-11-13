إستشهاد 18 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق في غزة

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بإستشهاد 18 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم الأربعاء.

وذكر مراسل القناة الروسية صباح اليوم الأربعاء، إستشهاد 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ منتصف الليلة الماضية.

وأضاف المراسل، من بين الشهداء جراء الاستهداف الإسرائيلي على شمالي القطاع إياد أبو خاطر لاعب نادي "التفاح الرياضي" وهو نادي فلسطيني في غزة، بينما أصيب آخرون في قصف استهدف منزلا بحي المنشية في بلدة بيت لاهيا.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي منزلا في منطقة الرضيع ببيت لاهيا شمال القطاع صباح اليوم، وأيضاً استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق متفرقة من جباليا، حيث قصفت المدفعية وتم إطلاق النار بكثافة من الآليات الإسرائيلية غرب مخيم جباليا ومحيط منطقة الصفطاوي.

فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها باتجاه غرب جباليا ومناطق متفرقة في بيت لاهيا وتلة قليبو ببلدة بيت حانون شمال القطاع. وكذلك استهدف قصف مدفعي إسرائيلي دوار الشيخ زايد شمال غزة.

وفي وسط القطاع، استهدافت 4 غارات إسرائيلية منازل وأراضي زراعية في مخيم البريج فجر اليوم.

وأفاد الدفاع المدني في غزة بانتشال جثامين 3 شهداء وعدد من الجرحى من منزل قصفه الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط القطاع، كذلك جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها لحي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

من جهته، قال الدفاع المدني بغزة: لليوم الـ22 ما يزال طاقمنا معطل قسرا في كافة مناطق شمال القطاع بفعل الاستهداف والعدوان الصهيوني المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأضاف: بتاريخ 23 أكتوبر 2024 هاجمت قوات الاحتلال طواقم الدفاع المدني في شمال القطاع وسيطرت على مركباته وشردت معظم عناصره إلى وسط وجنوب القطاع واختطفت 10 منهم.

وطالب الدفاع المدني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالاستجابة لنداءات واستغاثات ومعاناة آلاف المواطنين المحاصرين في شمال قطاع غزة "بفعل استمرار الجرائم الإسرائيلية والسعي الجاد لعودة عمل الدفاع المدني وتشغيل مركباته المعطلة هناك في بلدة بيت لاهيا".