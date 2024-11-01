الغارات الصهيونية الغادرة تعود على ضاحية بيروت الجنوبية بعد 6 ايام من الهدوء

كشفت وسائل اعلام، اليوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، عن عودة الغارات الصهيونية الغادرة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد 6 ايام من الهدوء.

وذكرت، أن "الغارات الصهيونية الغادرة الجبانة على الضاحية الجنوبية لبيروت، تجددت ليلة الخميس إلى فجر الجمعة، بعد 6 أيام من الهدوء، حيث أغار الطيران الحربي على عدة مناطق، منها الغبيري ومحيط حارة حريك وتحويطة الغدير بنحو 14 غارة، وذلك بعدما تم إنذارها بالإخلاء قبل نصف ساعة".

من جانبها، اعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، عن تنفيذ الطيران الصهيوني الغادر غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت"، مضيفة أن "الغارات خلفت دمارا هائلا في المناطق المستهدفة، حيث سويت عشرات المباني بالأرض".

واوضحت الوكالة أن "الغارات استهدفت مناطق الغبيري والكفاءات وأوتوستراد السيد هادي ومحيط مجمع المجتبى وطريق المطار القديم في ضاحية بيروت".