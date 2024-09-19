السيد حسن نصر الله: تفجيرات اليومين الماضيين إعلان حرب وإسرائيل أرادت بها قتل 5 آلاف شخص

قدم الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، اليوم الخميس، (19 أيلول 2024)، شكره الى الدول التي سارعت بتقديم الدعم والمساعدات الطبية وعلى رأسها إيران والعراق.

وقال سماحة السيد نصر الله في كلمة له،: "حجم الإصابات بالعيون كثير وهناك ضغط على المستشفيات وهي تبذل جهدا كبيرا، وشهدنا في لبنان مجددا ملحمة إنسانية وأخلاقية كبرى على المستوى الوطني والإنساني".

وأضاف "العدو الإسرائيلي استهدف آلاف أجهزة البيجر وتجاوز كل القوانين والضوابط والخطوط الحمراء وبعض التفجيرات حدثت في مستشفيات وأسواق وطرقات عامة وبيوت والمواقع التي فيها أساسا مدنيون".

وأشار الى "سقوط عشرات الشهداء وبين الضحايا أطفال وقد أصيب الآلاف بجراح وستظهر الأعداد النهائية لاحقا" لافتا الى، انه "وعلى مدى يومين كان العدو الإسرائيلي يريد أن يقتل نحو 5000 إنسان في دقيقتين دون أي اعتبار".

ووصف سماحته ما جرى، بأنه "عملية إرهابية كبرى وسنتبنى تعريف ما حدث يومي الثلاثاء والأربعاء كمجزرتين، ويمكن أن نطلق على ما حدث يومي الثلاثاء والأربعاء أنه إعلان حرب".

وتابع "شكلنا لجان تحقيق داخلية متعددة فنية وتقنية وأمنية وهي تدرس كل الفرضيات، ووصلنا إلى نتيجة شبه قطعية بشأن ملابسات التفجيرات ولكن ننتظر التأكد منها".

ونوه، بأنه "سنصل خلال وقت قصير إلى نتائج يقينية بشأن التفجيرات وحينها سيبنى على الشيء مقتضاه، ولا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان".

ورأى، ان "هذا النوع من القتل والاستهداف والجريمة لتفجيرها بمعزل عن المحيط الذي هم فيه غير مسبوق عالميا، ونعرف أن للعدو تفوقا على المستوى التكنولوجي لأنه يحظى بدعم أمريكي ودعم النيتو".

وأوضح سماحته ان "طبيعة الحرب أنها سجال ويوما الثلاثاء والأربعاء كانا بالنسبة لنا يومين ثقيلين" مؤكداً، ان "هذه الضربة الكبيرة والقوية لم تسقطنا ولن تسقطنا".