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."حزب الله" ينفذ 4 عمليات نوعية ضد إسرائيل


نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 18 سبتمبر 2024، وفقا للآتي": «

1- استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في نافيه زيف بصلية من ‏الصواريخ، كرد على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصا في بلدتي مجدل سلم وبليدا.

2- استهداف مقر سرية تابع للواء حرمون 810 في موقع حبوشيت بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصاً في بلدتي مجدل سلم وبليدا.

3- استهداف مقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل ‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصا في بلدتي مجدل سلم وبليدا.

4- الساعة 18:30 استهداف موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة».

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