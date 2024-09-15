إصابة ضابط إسرائيلي في عملية طعن بالقدس

افاد مصدر صحفي مساء اليوم الأحد، بورود أنباء عن إصابة ضابط شرطة إسرائيلي في عملية طعت في مدينة القدس، والقوات الاسرائيلية تغلق البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني يشتبه بمحاولة تنفيذه العملية في باب العامود.

وأفادت التقارير بإصابة عنصر بشرطة الاحتلال من جرّاء عملية الطعن، بجراح طفيفة، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المشفى، لاستكمال تلقّي العلاج.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "شرطيا من حرس الحدود أصيب بجروح طفيفة في عملية طعن عند باب العامود بالقدس".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية "باستشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم تنفيذه عملية طعن عند باب العامود في مدينة القدس المحتلة".

كما أفادت مصادر محلية بأن "شرطة الاحتلال أجبرت التجار على إغلاق المحال التجارية في البلدة القديمة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "قبل وقت قصير، أقدم مخرب على طعن عنصر من حرس الحدود بسكين بالقرب من باب العامود في القدس"، وذكرت أن المنفذ "حاول الفرار إلى داخل البلدة القديمة، وتم تحييده، وتم نقل المصاب إلى العلاج الطبي، وهو في حالة طفيفة وواع".