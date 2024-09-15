مصادر عبرية تعترف عن عدد من الإصابات جراء انفجار طائرة مسيرة اطلقها ابطال حزب الله داخل قاعدة إسرائيلية في الجليل

أفادت مصادر عبرية قبل قليل بسقوط عدد من الاصابات جراء انفجار طائرة مسيرة داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجليل.

وجاء ذلك بعد لحظات من انطلاق صافرات الانذار في كامل مناطق الجليل شمال إسرائيل وفي الجولان السوري المحتل بعد أن أصدرت الجبهة الداخلية تحذيرات متتالية بشأن تسلل طائرات مسيرة من لبنان.

وشمل الإنذار مناطق مستوطنات دان، وشامير، وأمير، وراجار، وسدي يشوف، وسدي نحميا، وكفار سولد، ودفنا في الجليل الأعلى.

كما انطلقت أجهزة إنذار للتحذير من إطلاق الصواريخ والقذائف في ميتسوفا وبيتزيت وشلومي في الجليل الغربي.