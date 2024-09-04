للمرة الأولى حزب الله اللبناني يعلن قصف مستوطنة "نؤوت مردخاي" بصواريخ الكاتيوشا

أعلن حزب الله اللبناني مساء اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، إدخاله على جدول نيرانه المستوطنة الإسرائيلية الجديدة نؤوت مردخاي وقصفها للمرة الأولى ‏بِصليات من صواريخ الكاتيوشا.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الآمنة وخصوصا في بلدات مركبا وطلوسة والقنطرة ‏وقبريخا، والتي أدت إلى استشهاد مواطنة وجرح اثنين آخرين، أدخلت المقاومة ‏الإسلامية اليوم ‏الأربعاء على جدول نيرانها المستعمرة الجديدة نؤوت مردخاي وقصفتها للمرة الأولى ‏بِصليات من صواريخ الكاتيوشا". ‏

وأعلن "حزب الله" غي وقت سابق من اليوم، أنه استهدف عددا من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه رصد إطلاق أكثر من 60 صاروخا من الأراضي اللبنانية.