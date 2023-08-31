سوريا - لبنان - فلسطين

لماذا أرسلت واشنطن هوكشتاين على عَجَل إلى بيروت؟!


د. إسماعيل النجار ||

واشنطن تعيش هاجس الحرب بين إسرائيل وحزب الله فأرسلت هوكشتاين على عَجَل إلى بيروت.
على وَقع الأحداث المتفرقة على طول الشريط الحدودي بين لبنان وفلسطين وما طرأَ مؤخراً على الوضع الأمني هناك نتيجة بناء المقاومة لخيمة داخل الأراضي اللبنانية المحتله وتواجد عناصر عسكرية مسلحة فيها، وإقتراب مقاتلي الرضوان من الشريط بشكلٍ واضح وجَلي وجريء يقومون بمراقبة تحركات جيش العدو وتصويرها وتسجيل ملاحظات ساعةِ بساعة وانتزاع كاميرات المراقبة الإسرائيلية،
فإن الخوف الصهيوني تفاقمَ من إختلال موازين القِوَىَ وتآكل الردع الإسرائيلي وعجز الجيش عن القيام بأي رد فعل على الإستفزازات الحاصلة ضده من جهة عناصر المقاومة حسب تعبيرهُ،
ونتيجة الخوف من وقوع أي خطأ قد يشعل الحدود ويأخذ الأمور إلى معركة واسعه تتيح لحزب الله تنفيذ وعيده بإحتلال الجليل فإن الأميركي أصبح ملزماً بإنقاذ ربيبته من الموقف المحرج الذي وضعتها المقاومة فيه واخراجها من المأزق العالقه بهِ، فأرسلت هوكشتاين إلى لبنان وعلى عَجل ليحاول إنقاذ الموقف وسحب فتيل التفجير جنوباً خوفاً على أمن الكيان الصهيوني،
وكانت المقاومة قد أرسلت منذ مدة طائرة مسيَّرَة دخلت الأجواء الفلسطينية واختفت حيث بدأت إسرائيل رحلة البحث عنها بلا فائدة او اي نتيجة تُذكَر فكانت رسالة قاسية للعدو ان المقاومة ليست عاجزة ولا هي مكبلة الأيدي وأنها قادرة على تحريك السماء كما الأرض وبأي وقت،
الأميركيون يحاولون إنقاذ الموقف الصهيوني بمعالجته عبر بيروت، وفي أجندة هوكشتاين أيضاً حديث سِرِّي بحثه مع قائد الجيش خلال عشاء يُبَرر "اللقاء" وُصِفَ بالعائلي كانَ قد سبقه لقاء آخر في مكتبه في اليرزة قبل ب ٢٤ ساعه،
في التقديرات الأولية أن هوكشتاين بحث مع عَون مهام اليونيفيل وتعاون الجيش اللبناني معها، واستكمال ترسيم الحدود البرية لنزع فتيل أي حرب إقليميه وموضوع ترشيحه إلى الرئاسة بوجه سليمان فرنجية،
أيضاً نستطيع القول بأن الأميركيين أرادوا إستباق زيارة لودريان إلى لبنان المقررة الشهر المقبل بتشكيل جبهة قوية تستطيع مقاومة حزب الله وفريقه عبر طرح مرشح قوي يضاهي مرشح حزب الله الذي لا ترفضه واشنطن بشكل حاسم إنما تحاول ابتزاز حزب الله عبر المساومة عليه إذا نجحت بذلك فسيصبح إسم قائد الجيش خشبه محروقه،
ومن وجهة نظر اميركا فإن إسرائيل مضطرة أن تتعايش مع وجود قوة عسكرية قوية شمال حدود فلسطين تهدد وجود كيانها الغاصب شرط أن لا يُنفذ هذا التهديد، وهذا القبول هوَ لشراء الوقت بإنتظار متغيرات طارئة، وفي الداخل اللبناني تحاول واشنطن خلق توازن مع الثنائي الشيعي عبر طرح إسم جوزف عون، وضمان قيادة الجيش ومديرية المخابرات وحاكمية مصرف لبنان ورئاسة الجمهورية، للإبقاء على مصالحها على قيد الحياة،
ومن المعروف ان لبنان في الواقع هو مستعمرة أميركية بالكامل رغم الحديث الكاذب عن سيطرة حزب الله عليه،
إذاً لدينا وقت قصير لينكشح الضباب عن ما ستؤول إليه الأمور في لبنان داخلياً هو الربع الأخير من شهر أيلول أما يكون هناك رئيس في قصر بعبدا وأما سيعيش لبنان جسد بلا رأس لغاية نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي، وليسَ بالإمكان إجراء إنتخابات نيابية مبكرة في ظل الإنقسام العامودي وعدم الإتفاق،
فرنسا إنكسرت شوكتها مقابل صلابة الموقف السعودي الأميركي، والمسترزقين يعرفون تماماً العصا بأي يَد والجزرة بأي يَد، وحزب الله في موقع القوي والمرتاح.

بيروت في...
31/8/2023

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا أرسلت واشنطن هوكشتاين على عَجَل إلى بيروت؟!
لبنان/ خيمة حزب الله هدف زيارة هوكشتاين..!
سوريا.. عشائر دير الزور تعلن النفير العام وتطرد "قسد" من عدة مدن وبلدات
قرغيزستان تستعيد من سوريا نحو 100 من نساء وأطفال الارهابيين في تنظيم داعش
سقوط قتلى في اشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" ورجال قبائل عربية شرقي سوريا
كلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بمناسبة ذكرى التحرير الثاني‏
لبنان/ الفُخَار يرشَح ماء، والأنظِمَة العربية(العبرية) ترشح كَذِب ونفاق وخيانة
قوّة الرّدع ودور المقاومة وحزب الله في توفير الأمن ومنع الانتقال إلى سوريا ثانية
عناصر "داعش" تستعد للهروب و"قسد" تستنفر قواتها.. ماذا يحصل بسجن "غويران" السوري؟
سوريا على صفيح من نار ..!
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك