سوريا - لبنان - فلسطين

سوريا على صفيح من نار ..!


د. إسماعيل النجار ||

 

سوريا على صفيح من نار وهي القلعه المجاهدة الصامدة التي ستشعل فتيل الحرب بوجه أميركا في المنطقة،

هيَ قلب العروبة النابض،

هي قلعة الصمود والتصدي،

بلاد القطن والقمح والياسمين،

اصبحت هدفاً لأميركا واوروبا وإسرائيل، والمال العربي هوَ الداعم الأكبر والمضللين فيها هم الوقود الذي تستخدمه واشنطن لحرق البلاد بما فيها،

لقد أصبحت دمشق هدفاََ للمقايضة والمساومة لكن عاصمة الياسمين تأبى الذُل والهوان وتأبى على نفسها الركوع،

بعد السماح والتسامح من خلال تسوية أوضاع المغرَّر بهم عادت الأمور إلى المربع الأول في بعض مناطق البلاد، وخاصةً محافظة السويداء التي يسكنها الموحدون الدروز والتي رفع بها أحدهم علم الكيان الصهيوني متفاخراً به، لكن الأمر ليس سهلاً على الخارجين على القانون لأن في المحافظة انوفٌ حَميَة ورجالٌ لهم تاريخ في الدفاع عن سوريا، أنهم أبناء وأحفاد سلطان باشا الأطرش رحمه الله قائد ومحرك الثورة العربية الكبرىَ الذي اشعل الحرب بوجه الفرنسيين وطردهم لأن كرامته أبَت عليه أن يقبل إختطاف ضيفهِ من باب داره،

وجوه السويداء ورجالاتها جميعهم سلطان باشا وجميعهم عصام زهرالدين، لذلك نؤكد أن رياح المحافظة لن تجري كما يشتهي أعداء الوطن من الخونَة والعملاء والمرتزقة،

عندما اشتعلت الحرب على سوريا منذ إحدى عشرة عام وعندما صاحت دمشق أين أحبتي لَبَّىَ النداء رجالٌ من إيران والعراق ولبنان وكانوا إلى جانب إخوانهم من ضباط وأفراد الجيش العربي السوري فقاتلوا جميعهم بقلب رجلٍ واحد واستبسلوا واستماتوا دفاعاً عن البلاد فاستسلمَ الإرهابيين بعد إن طُوِّقوا وتقطعت أوصالهم وطُرِدُوا خارج العاصمة وباقي المحافظات،

اليوم يعاود الذين أُعتِقوا بعفو الرئيس الأسد إلى معاودة نشاطهم في تخريب سوريا لكن الدولة بكل مؤسساتها متأهبة من أجل التصدي إلى هؤلاء الحِفنَة من المخربين المدفوعين من قِبَل أجهزة الإستخبارات الأميركية التي تهدد بإحتلال مدينة ومعبر البوكمال ومحاولاتها لتذكية نار الفتنة واتساع مساحتها على مسَطَّح جغرافيا البلاد،

لكن الجيش العربي السوري لهم بالمرصاد كما كانَ من قبل ولن يوفر فرصة للتواصل مع الوجهاء والفعاليات الوطنية في السويداء قبل أن يُتَخَذ القرار بوضع حَدٍّ لهؤلاء،

محوَر المقاومة متأهب والعين على ما يجري ترقب كل كبيرة وصغيرة وفي حال أمعنت أميركا بضرب السلم الأهلي السوري مجدداً واستمرت بالعبث في الأمن فإن الوجود الأميركي على أراضيها سيدفع ثمناً باهظاً وربما تكون تكلفته أكبر من التواجد العسكري على الارض السورية وستمتد الأمور بلا ريبٍ أو شَك، لأن عرين العرب الحقيقي له محبين ومدافعين عنه ومؤامرة أميركا تركيا قطر لن تمر وسوريا ستبقىَ كما هيَ جغرافيا واحدة لن تُمَس، ودونَ ذلك حرباً قد لا تُبقي ولا تُذِر،

ولن ينقطع حبل الوصال مع بغداد،

قادم الأيام يثبتُ ذلك والله نصير المؤمنين.

 

بيروت في....

           28/8/2023

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سوريا على صفيح من نار ..!
"حزب الله" يعرض غنائم حروبه مع إسرائيل و"أنطوان لحد" وفي "سوريا" والقصير
لبنان/  المبادرة الفرنسية انتهت إلى غير رجعة..!
لبنان.. ميقاتي يعلن غلق التحقيق معه وعائلته بشأن الاثراء غير المشروع بموناكو
 ماذا لو حَكَمَ حزب الله لبنان؟!
المجلس الأمني الإسرائيلي يُقَلِبُ أوراقه القديمة
الفريق السيادي اللبناني يقود لبنان نحو الهاوي..!
أبناء السويداء علينا بلغة العقل والتعقل
فلسطين المحتلة/ حوارة تنتقم وترد الصاع وتعد بالصاعين..!
دمشق: عدوان إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك