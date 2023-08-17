لبنان..كوع الكَحَالة..!

د. إسماعيل النجار ||

هَل كوع الكَحَالة آخر كوع أمام حزب الله أَم أنَّ ما ينتظرهُ من كواع هيَ أخطَر وأكثر؟

سلاح المُقاوَمَة ممسوك بيَد عاقل وحكيم وصبور ومُدرِك ومتسامح،

ممسوك بيَد مَن يُحِب وطَنَه وأبناء وطَنَه، مَن يريد العيش المشترك، ويحمي السِلم الأهلي، ويحترم المؤسسات ويلتجئ للعدالة والقضاء لفَض النزاعات،

سلاح حَمَىَ اللبنانيين وحَرَّر الأرض المحتلَّة لَم يرتكب مُوبِقَة قَط،

إنجازات سلاح المقاومة...

1/ مقاومة الإحتلال الصهيوني،

2/ تحرير الأرض المحتلة،

3/ حماية الثروة النفطية والغاز،

4/ محاربة الإرهاب ودحرهِ عن أرضنا،

5/ تحرير الأسرىَ،

6/ وضع حَد للعربدات الإسرائيلية على لبنان،

7/ عدم إستخدامه في أي حرب أهليه،

8/ لم ينجَر لأي فتنة رغم الغدر فيه 7 مرات،

9/ ضَمَنَ السلم الأهلي،

10/ رفعَ إسم لبنان إلى مصاف الدُوَل القوية الذي يُحسَب لها الف حساب،

سلاح طاهر لَم يَجرَح أحد...

أما خصوم هذا السلاح هَجَروا اللبنانيين ، وذبحوهم لإختلاف دينهم ومشاربهم، تآمروا على لبنان وتعاملوا مع العدو الصهيوني، وجلبوا الإحتلال ولا زال لبنان يدفع فاتورة خِسَّتهُم وعمالتهُم حتى اليوم،

من إنجازات هؤلاء الخصوم السياديين العملاء،

1/ إشعال الحرب الأهلية عام 1975،

2/ إشعال حرب الجبل،

3/ تهجير اللبنانيين من منازلهم،

4/ تهجير المسيحيين الآمنين من الجبل،

5/ ضرب الجيش اللبناني،

6/ ذبح العسكريين والضباط،

7/ إغتيال المعارضين لهم،

8/ إغتيال رئيس حكومة لبنان رشيد كرامي،

9/ تفجير الكنائس،

10/ الإتجار بالبشر والمخدرات،

11/ إدخال السلاح إلى الإرهابيين في سوريا وشرق لبنان في الجرود،

12/ التجييش الطائفي،

13/ محاولة تمرير قوانين تُشَرِع اللواط والسحاق،

14/ السعي للتطبيع مع إسرائيل،

15/ السعي للتقسيم،

16/ التعامل مع السفارات مقابل المال،

والصفحة لا تتسع لنذكر كل صفاتهم،

لذلك نتوقع مخاطر كبيرة وكثيرة على كواع أخرىَ

النصر حليف المقاومَة،

ولن يكون إلا ما تريده المقاومة، ولو كرهَ الكارهون،

بيروت في...

17/8/2023