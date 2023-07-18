سوريا - لبنان - فلسطين

مشروع أميركي كبير يُحَضَّر للبنان جعجع وريفي أهم أدواته


د. إسماعيل النجار ||

 

ويستمر وضع العُصي في دواليب مَسيرَة الإتفاق والتوافق على إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، لأن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل الرافضين لأيَّة حلول  داخلية لَن يوفروا وسيلة إلَّا وسيستخدمونها لكي يطبقوا الحصار الكامل على حزب الله،

سمير جعجع وأشرف ريفي أحد أهم أدوات هذا المشروع في لبنان من خلال تحضيراتهم الميدانية التي يقومون بها إن كان من خلال تدريب عناصر عسكرية أو من خلال تحشيد أغلبية النازحين السوريين وتأطيرهم في منطقة الشمال، اليَد التركية ليست بعيدَة عن ما يحصل، وواشنطن بعد عودَة أنقَرَة للحضن الأميركي ستُعطَىَ بعض الحلوَىَ في لبنان، ولأن مصلحتها تقتضي إمساك ورقة مساومة ضد المقاومة للمقايضة بها مع سوريا من خلال نفوذها ضمن البيئة التركمانية اللبنانية والسورية،

واشنطن تريد زيادة الضغط الإقتصادي أكثر وبشكل أكبر مِما هو عليه الآن، والعُملَة الأميركية الخضراء ستلعب دورها على ضفتين الأولى إرتفاع سعر الصرف، والثانية شراء المرتزقه من النازحين،

في قراءَة أولية لما يُدَبَّر ويتم تحضيره،

تعطيل إنتخاب رئيس للجمهورية، والضغط بإتجاه استكمال الإنهيار الإقتصادي بشكل كامل لتفجير الوضع الداخلي بوجه حزب الله، من أجل إحداث تغيير جذري في الوضع اللبناني القائم والذي تشكل قوة المقاومة عماده الأساسي الذي أضَرَّ بمصالح الولايات المتحدة الأميركية الإستراتيجية،

لكن في المقابل يوجد قُوَّة كبيرة ومؤثرَة إسمها حزب الله تمسك بقوَّة بوجه لبنان المقاوم ولا تسمح بتغيرُه،

وإذا شعرَ بأي خطر يهدد مسيرته أو وجوده فإنه سيكون السَبَّاق في ضرب الأدوات الداخلية وقطع أذرُعَهم، والنتيجة حتماً ستكون تغيير جذري في شكل النظام الحالي بحيث تفقد واشنطن وحلفائها ما تبقَّى لهم من نفوذ فيه،

إذاً من الخطأ أن تذهب واشنطن إلى الأخير في مخططها لأن لبنان ليس أوكرانيا وحزب الله فيه أقوى من روسيا في أوكرانيا؟

(هذه العبارة للعاقلين)

لأن ذهاب واشنطن للنهاية هوَ ذهاب المقاومة للنهاية والخاسر الأكبر سيكون الشريك المسيحي وليس السُني لأن ريفي يُشطَب وهناك ألف بديل في الساحة السُنِّيَة عنه، وذلك بخلاف الساحة المسيحية المغلقة بشكل (شبه) كامل داخل الإنعزالية،

رئاسة الجمهورية بعيدة عن الحَلحَلة هذه الفترَة البعيدة قليلاً،

وصعود الدولار سيكون أحد الأسلحة بوجه الشعب،

والسلطة الحالية ستكون بمعظمها بوجهين مختلفين لكن عملها الحقيقي لا يصب في مصلحة حارة حريك،

وما يؤكد التركيز على الجبهة الداخلية هو العجز الإسرائيلي على الحدود.

 

بيروت في...

             18/7/2023

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مشروع أميركي كبير يُحَضَّر للبنان جعجع وريفي أهم أدواته
تحركات أمريكية مريبة في دير الزور..إلام تهدف؟
تسجيل 5 هزات أرضية خلال 24 ساعة في سوريا
بذريعة الخطر الروسي.. امريكا تعزز قواتها بسوريا لحماية "العمال الكردستاني"
لبنان يَمُر في أخطَر مراحلهُ السياسية
السيد العربي الذي أذلّ "إسرائيل".. إسأل عنه يسرائيل كاتس!
حزبُ الله والإستحقاق الرئاسي اللبناني..!
السيد حسن نصر الله : موقف روسيا من حادثة حرق القرآن أحرج الغرب
عناصر الإشتباك على حدود لبنان مع فلسطين المحتلَّة
"فيتو" روسي ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك