د. إسماعيل النجار ||

لبنان يَمُر في أخطَر مراحلهُ السياسية ومَن تَبَقَّىَ من حيتان في السُلطَة تُجري آخر عملية مَسح لجرائمهم لكي يناموا مطمئنين،

عقد الإتفاق المُوَقَّع بين الدولة اللبنانية وبين شركة "ألفاريز" أند "مارشال"الذي تحدثَ عنه النائب جميل السيد منذ ثلاثة أيام خطير وخطير للغاية، إذا ما صَحَ القول بأنَّ كافة بنودهُ لصالح الشركة كما شرحها النائب السيد فإن ورائها يقف رجال السلطة مع وزير المال لكي يُفقدوا الدولة اللبنانية والمراجع المختصه صلاحيتها وقدرتها،

وهذا الأمر مخالف للقانون، وعلى النيابة العامة التميزية أن تتحرك عفواً بإعتبار ما قاله السيد هو بمثابة إخبار،

ومجلس شورَى الدولة عليه أن يتدخل إذا كان يُسمح له بموجب القانون ويُبطِل قانونية هذا الإتفاق،

أيضاً ما يجري في الكواليس من تحضيرات ونسج للمؤامرات على الشعب اللبناني أيضاً خطير،

نجيب ميقاتي قال لن أسير في التمديد لرياض سلامة حتى لا أُتَهَم بأي مصلحة تربطني به! ،

وهو غير صادق بشكلٍ جَدي بما يقول، وبروباغاندا الإستقالة لنواب المصرف إرتدت عليهم وعلى معلميهم لأنهم إنكشفوا بسرعه،

والتجديد لرياض سلامة سيكون بعد صعود الدولار إلى مستوىَ كوكب "زُحَل"

واللبنانيين قسم منهم عيونه وأذنيه إلى الشريط الحدوي وما يحصل هناك،

وقسم آخر منشغل بموضوع إرتفاع سعر صرف الدولار المفتعل،

والقسم الثالث الذين يضربون بسيف السلطان يشعلون وسائل التواصل بالمديح في السلطان، والسلطان مع الأمير مع الشيخ مع البيك مع صاحب السعادة يطبخون السُم للشعب، ويمسحون الداتا من المصرف والوزارات وخصوصاً وزارة المالية،

في كل إسبوع تحصل قضية مفتعلة تشغل الرأي العام ليستغلها اللصوص ومن خلفها اللصوص يمسحون آثار أيديهم عن خزائن الدولة،

شعب غبي وفيلسوف،

شعب ثرثار وجائع،

شعب يستدين الاف الدولارات ليرقص ويصفق لتامر حسني، ويبكي عندما تطالبه بتسديد الدين،

شعب الله لا يقيمه لانه لا يستحق الحياة،

بيروت في...

17/7/2023

ـــــــــــــــ