سوريا - لبنان - فلسطين

سر صلابة حزب الله..!


د. إسماعيل النجار ||

 

ما هيَ المواد الصُلبَة الأساسية التي شُكِلَ منها خليط حزب الله الأيديولوجي والكيميائي والبيولوجي؟،

وما هيَ القاعدة التي انطلقَ منها في مسيرة جهادهِ ضد الظلم والإضطهاد الأميركي والإحتلال الصهيوني؟،

{ حزبُ الله هوَ مجموعة من الرِجال مجبولين بالعزيمة والإيمان والصدق والمعرفة والقُوَّة والتصميم والإرادة التي لا تلين،

{ رجالٌ دؤوبين مُبصرين متبصرين بَنوا سَدَّاً منيعاً بينهم وبين الرفاهية والخوف والجُبن والتراجع والوصولية والمساومة،

{ إتخذوا طريق الحق سبيلاً وساروا في درب المقاومة غير آبهين للموت فرفعوا شعار الإمام الحسين عليه السلام هيهات مِنَّا الذِلَّة،

لعلهُ الحزب الفريد والوحيد في لبنان والمنطقة الذي يحملُ لوناً إسلامياً طائفياً، وشيعياً مذهبياً، ولكنه يمارس نشاطه بحسٍ وطني رائع ويتصرف مع جميع الطوائف والمذاهب كأنهُ مُكَوَّنٌ أساسي من أصول نسيجهم،

وتحرير عام 2000 أكبر دليل على ما أذكُر،

{ أهم سلاح يتسَلَّح به هذا الحزب هوَ الحِكمَة، والتَبَصُر، والعفو عند المقدِرَة، وعدم الإنجرار إلى رَدَّات الفعل، والقدرة على الحوار، والنظر السياسي الثاقب، والتحليل الصحيح، ورغبته في تحقيق الأمن والسلام والعيش المشترك، وعدم اليأس والإستسلام،

{ حزب الله لا يخاف التهديد والوعيد والتحريض،

ويعرف حجم حُنجرَة كل ضُڨدَعه في مستنقعات لبنان السياسية،

ويعرف حجم كل سمير يُجَعجِع، ويُمَيِّز بين الفارس السعيد بمكانته والحمار الذي تخونه المرآة،

حزب الله يعرف جيداً  مَن هو الأشرَف في لبنان ووطننا العربي؟ ويُمَيِّزُ بينَ فاعلِ الخير والريفي الإنتهازي الوصولي،

{ لقد بلغَ حزبُ الله  الكمال السياسي في مقارباتهِ للأحداث، والكمال للَّه حتى أحتارت به الأعداء، وبلسان أحد كبار المسؤولين الأمنيين الصهاينة قال أنه بات يقرأ إسرائيل ككتابٍ مفتوح!،

{ حزب إن هَدَّدَ فَعَل، وإن وعَدَ صَدَق، وإن صفعَ آلَم، وإن أعطى لا يُمَنِن، فهو الحزب الذي تميَّز على الساحة اللبنانية بمقاومته وبعفته ولو إنَّ أخطاءً تقع هنا وهناك لكنها لا تُترَك أو يُغَض عنها النظر إنما يُعمل على معالجتها بصمت،

{ هوَ يسير مع الأعداء على مبدأ إدعَس وإمعَس وإذا بدك تضرب وَجِّع، وإذا بدك تعطي لا تمَنِّن، وإذا مش قادر تعطي تنحَىَ ولا توعِد،

{ من ممتلكات حزب الله في لبنان الغير مرغوبة عند بعض اللبنانيين من كل الأطياف ومن بينهم بعض الشيعة الأقحاح،

}{ مؤسسة القرض الحَسَن، لأن أيديهم لم تستطِع الوصول إليها لنهبها كما نهبوا المصارف،

}{ جمعية الإمداد التي تساعد الفقراء،

}{ مؤسسة الشهيد،

}{ مؤسسة جهاد البناء التي تقدم الخدمات لأهلها وبيئتها،

}{ الهيئة الصحية الإسلامية التي ضَمَّدَت جراح الكثيرين وسكَّنَت الآمهم،

}{ أما الممتلكات العقارية التي يستحوذ عليها حزب الله في لبنان وخارجه كثيرة جداً ومساحاتها شاسعه مُوزَعَة على مساحة لبنان، تنقسم بين مجمعات دينية ومستوصفات وأهم الممتلكات لحزب الله هي أرض عبارة قبور لشهداء قضَوا في ساخات الكرامة دفاعاً عن كل اللبنانيين، تكاد تبلغ هذه القبور مساحة الآف الدونمات،

}{ ومنذ عقود من الزمن أصبحت المقاومة في لبنان أكبر مستهلك للرخام لإستخداماتهِ في تزيين قبور الشهداء ونصوب الشواهد عليها،

وهنا فارس سعَيد وسامي الجمَيِّل يطالبون بنزع سلاح المقاومة! ،

ويأتيك نتانياهو ليهددها بشَن الحرب عليها لإزالة الخيام المنصوبة!

وكأنه لم يقرأ كلام الإمام الحسين عليه السلام الذي قال أتهددني بالموت يابنَ الطلقاء،

إنَّ الموت لنا عادة، وكرامتنا من الله الشهادة،

{ ولدينا أيضاً الكثير الكثير لنحدثكم عن حزب الله،

إنشاء الله سيكون لنا لقاء آخر بجزء ثاني عن ممتلكات حزب الله في لبنان والعالم،

 

بيروت في..

         10/7/2023

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سر صلابة حزب الله..!
لبنان/ قَريَة الغَجَر حكايَة أرض دعيناها لتعتنق الصبر وإن الصبح لقريب
احتكاك بين طائرة روسية ومسيّرات أمريكية في سوريا.. بيان "غاضب" من واشنطن
جِنين تقاتل باللحم الحَي..!
الشيء ونقيضهُ هذا ما يقوله ويفعله سياسيو لبنان
لبنان.. القضاء الفرنسي ينقل أصول مجمدة لحاكم المصرف المركزي الى بيروت
لم يستفق الحكام العرب؛ بعدجنين تقاوم..!
  لبنان/ القُرنَة السوداء شاهد على فِتنَة جعجع والجيش حَسَمَ الأمر
جنين .. مواجهات من أجل النصر
روسيا تتهم ضابطاً أمريكياً بإدارة عمليات "داعش" الارهابي في سوريا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
فيسبوك